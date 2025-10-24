Info Werke - Allée Rouget de Lisle in Poissy

Vorbereitungsarbeiten – 26. Oktober bis 1. November 2025

Die Teams werden nachts von Montag, 26. Oktober abends bis Samstag, 1. November morgens zwischen 00:20 und 4:35 Uhr eingreifen. Diese Arbeiten bestehen darin, die Mauer entlang der Bahngleise mit Blick auf die Allée Rouget de Lisle zu entfernen. Ziel dieser nächtlichen Eingriffe ist es, den Verkehr der RER A- und Transilien-Züge tagsüber aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Bau der Straßenbahn T13 vorzubereiten. Der Abriss der Mauer sowie die Beseitigung von Schutt per LKW können gelegentlich zu Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft führen. SNCF Réseau bemüht sich, Störungen so gering wie möglich zu halten, und dankt Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.