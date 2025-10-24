Info Werke - Allée Rouget de Lisle in Poissy
Im Rahmen der Bauvorbereitungen für den zukünftigen Bahnsteig der Straßenbahn T13 setzt SNCF Réseau seine Eingriffe in diesem Sektor fort, um das Land freizugeben und die Umgebung der Bahngleise zu entwickeln.
Vorbereitungsarbeiten – 26. Oktober bis 1. November 2025
Die Teams werden nachts von Montag, 26. Oktober abends bis Samstag, 1. November morgens zwischen 00:20 und 4:35 Uhr eingreifen. Diese Arbeiten bestehen darin, die Mauer entlang der Bahngleise mit Blick auf die Allée Rouget de Lisle zu entfernen. Ziel dieser nächtlichen Eingriffe ist es, den Verkehr der RER A- und Transilien-Züge tagsüber aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Bau der Straßenbahn T13 vorzubereiten. Der Abriss der Mauer sowie die Beseitigung von Schutt per LKW können gelegentlich zu Lärmbelästigungen in der Nachbarschaft führen. SNCF Réseau bemüht sich, Störungen so gering wie möglich zu halten, und dankt Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Bahnarbeiten – 7.-10. November 2025
Gleichzeitig werden von Freitag, 7. November um 22:30 Uhr bis Montag, 10. November um 4 Uhr Gleiserneuerungs- und Weichenarbeiten durchgeführt. Diese Vorgänge, die für die Modernisierung des Netzes unerlässlich sind, können auch Lärm und Vibrationen verursachen, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.
SNCF Réseau und seine Partner danken den Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis während dieser Bauphase, die für den Fortschritt des Straßenbahnprojekts T13 und die Modernisierung der Schieneninfrastruktur erforderlich ist.
