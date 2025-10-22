Info Werke - Poissy Centre

Im Rahmen der Fortsetzung der Entwicklungsarbeiten an der Straßenbahn T13 werden vom 27. Oktober bis 19. November 2025 neue Vorbereitungsarbeiten in Poissy durchgeführt.

Diese Eingriffe betreffen mehrere Achsen der Gemeinde: Avenue de Versailles, Boulevard Gambetta, Boulevard de l'Europe und Rue Saint-Sébastien.

Sie bestehen hauptsächlich aus dem Fällen von Bäumen und Sträuchern, die sich auf der Vorfahrt der zukünftigen Straßenbahntrasse befinden, ein Schritt, der für die ordnungsgemäße Durchführung zukünftiger Infrastrukturarbeiten erforderlich ist.

Alle Vorgänge werden markiert und gesichert, um die Verkehrsbedingungen aufrechtzuerhalten und die Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten: Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer.

Für die Dauer der Eingriffe wird ein Wechselverkehr in der Rue Saint-Sébastien eingerichtet.

Wir bemühen uns, die Auswirkungen auf Ihre Nachbarschaft zu begrenzen und danken Ihnen für Ihr Verständnis.