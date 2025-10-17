Info Travaux - Vorbereitungsarbeiten Avenue de Conflans in Achères

Im Rahmen des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn nach Achères werden Vorbereitungsarbeiten an der zukünftigen Endstation, der Avenue de Conflans in Achères, sowie entlang der Eisenbahnlinie im Wald durchgeführt.

Die Arbeiten finden von Montag, 20. Oktober bis Freitag, 7. November 2025, nur werktags, Montag bis Freitag, zwischen 8 und 17 Uhr statt.

Diese Arbeiten bestehen aus Baumfäll- und Buschrodungsarbeiten. Sie sind notwendig, um Platz für den Ausbau zukünftiger Straßenbahngleise und die Schaffung der neuen Station "Achères Ville RER" zu schaffen.