Die neue Trenntrennung ist gelegt!

Die Sanierung der Brücke des ehemaligen großen Eisenbahngürtels, auch "Saut-de-Mouton" genannt, ist abgeschlossen. Dieses strategische Bauwerk befindet sich im Wald von Saint-Germain-en-Laye am Rande des Viertels Chêne Feuillu in Achères und wird saniert, damit die Straßenbahn T13 das nationale Schienennetz überspannen und so die Fließfähigkeit des Verkehrsnetzes verbessern kann.

Ein Projekt, das zu Ende geht

Nach der Entfernung der Brücke an zwei Wochenenden im Mai 2025 setzten die Teams von SNCF Réseau die Arbeiten fort und erreichten am 4. und 6. Juli einen wichtigen Meilenstein: die "Blitz"-Installation einer neuen Brücke.

Eine erfolgreiche Intervention an einem Wochenende

Die neue Brücke wurde an einem Wochenende von mehreren Dutzend Begleitern von SNCF Réseau und Egis Rail sowie einem Kran gelegt, der diese neue Brücke heben konnte. Jetzt ist es an der Zeit, die Ausbauarbeiten durchzuführen, um dann die Durchführung der Infrastrukturarbeiten zu ermöglichen.

Eine beeindruckende Operation, die Sie in Bildern unten finden können: