Zoom auf die Stützmauer rue Adrienne Bolland

Die Arbeiten werden in der Rue Adrienne-Bolland mit einem neuen wichtigen Schritt fortgesetzt, um die Stabilität zukünftiger Entwicklungen zu gewährleisten und die nächsten Phasen des Projekts vorzubereiten.

Nach der Errichtung einer provisorischen Stützmauer begannen die Teams mit dem Bau der endgültigen Stützmauer.

Diese neue Infrastruktur wird eine Schlüsselrolle spielen durch:

Unterstützung der Bahnstrecken Paris–Le Havre ,

, Ermöglichen Sie die Verbreiterung der Straße , indem Sie den notwendigen Platz schaffen, um schließlich Straßenbahngleise sowie Fahrspuren unterzubringen.

Die endgültige Mauer wird im Frühjahr 2026 fertiggestellt.