Die Umgestaltung der Brücke Mare aux Bœufs

Seit mehreren Monaten arbeiten die Teams von SNCF Réseau hart daran , die Brücke Mare aux Boeufs im Herzen des Waldes von Saint-Germain zum Leben zu erwecken. Die Techniker, die rund um dieses Projekt mobilisiert wurden, haben mit der Fertigstellung der beiden Säulen, die die zukünftige Struktur tragen werden, gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Bau des Decks kann nun beginnen und markiert den Eintritt in eine entscheidende Phase der Arbeiten.

Letztendlich wird dieses neue Bauwerk eine strategische Rolle bei der Integration der zukünftigen Straßenbahn T13 in dieses sensible Naturgebiet spielen. Es wurde entwickelt, um die Entwicklung des Verkehrs und die Erhaltung der Artenvielfalt in Einklang zu bringen, und wird eine sichere Passage bieten, die es der großen Fauna ermöglicht, die Straßenbahngleise in aller Ruhe zu überqueren.