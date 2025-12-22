3D: virtueller Rundgang durch die Verlängerung der Straßenbahn T13!

Die zukünftige Straßenbahn T13 wird in 3D-Video enthüllt

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 ist im Gange und wird bald den Verkehr zwischen Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire), Poissy und Achères verändern. Dieses immersive 3D-Video der zukünftigen Route lädt Sie ein, sich ins Jahr 2028 zu projizieren!

Egal, ob die Straßenbahn in der Nähe Ihres Hauses, der Schule Ihrer Kinder, Ihres Arbeitsplatzes oder eines von Ihnen frequentierten Geräts fährt, ihre Ankunft wird Ihre Mobilität von Norden nach Süden von Yvelines verbessern. Die Straßenbahn T13 ist flüssiger, bequemer und besser vernetzt und erleichtert die täglichen Fahrten.

Dank dieses 3D-Videos können Sie heute die zukünftigen Entwicklungen, Stationen und das neu gestaltete städtische Umfeld rund um die Straßenbahn entdecken. Eine konkrete Möglichkeit, die kommenden Veränderungen zu visualisieren und sich Ihre zukünftigen Reisen vorzustellen.

Steigen Sie jetzt in die zukünftige Straßenbahn T13 ein und entdecken Sie in Bildern dieses neue Transportmittel, das das Gebiet der Yvelines prägen wird.