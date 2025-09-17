Ihr neuer Online-Newsletter!

Die neueste Ausgabe des Newsletters, der der Verlängerung der Straßenbahn T13 gewidmet ist, ist jetzt erhältlich. Diese Ausgabe zielt darauf ab, mit Ihnen den Fortschritt der verschiedenen Phasen des Projekts zu teilen, das sich derzeit in der Vorbereitungsphase befindet.

Mehrere Arbeiten wurden bereits durchgeführt: Installation von Wohnstützpunkten für Bauteams, Ausbau der Zugänge zu Arbeitsbereichen, Freigabe der erforderlichen Wegerechte und Entfernung alter Eisenbahnbrücken. Diese Maßnahmen stellen einen wichtigen Schritt in der schrittweisen Umgestaltung des Sektors Poissy dar, der sich darauf vorbereitet, in den kommenden Monaten die ersten Infrastrukturarbeiten durchzuführen.