Ihr neuer Online-Newsletter!
Veröffentlicht am
Die neueste Ausgabe des Newsletters, der der Verlängerung der Straßenbahn T13 gewidmet ist, ist jetzt erhältlich. Diese Ausgabe zielt darauf ab, mit Ihnen den Fortschritt der verschiedenen Phasen des Projekts zu teilen, das sich derzeit in der Vorbereitungsphase befindet.
Mehrere Arbeiten wurden bereits durchgeführt: Installation von Wohnstützpunkten für Bauteams, Ausbau der Zugänge zu Arbeitsbereichen, Freigabe der erforderlichen Wegerechte und Entfernung alter Eisenbahnbrücken. Diese Maßnahmen stellen einen wichtigen Schritt in der schrittweisen Umgestaltung des Sektors Poissy dar, der sich darauf vorbereitet, in den kommenden Monaten die ersten Infrastrukturarbeiten durchzuführen.
Diese neue Ausgabe blickt auch auf die Höhepunkte der letzten Monate zurück, wie die offizielle Auftaktveranstaltung der Arbeiten, die öffentlichen Treffen, die zur Information und zum Austausch mit den Bewohnern organisiert wurden, sowie die Interventionen, die mit den Schulen durchgeführt wurden. Schließlich werden diejenigen hervorgehoben, die dieses Großprojekt täglich leiten und zu seiner Realisierung beitragen.
Viel Spaß beim Lesen!
Newsletter n°20 September 2025