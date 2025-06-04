Top Start der Arbeiten: Sie sind zum Start eingeladen!
Sie werden zur Launch-Party der Arbeiten erwartet!
Verpassen Sie am Montag, den 16. Juni, nicht den offiziellen Start der Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye, Poissy und Achères!
Ein einzigartiger Abend, um gemeinsam den Wandel Ihrer Nachbarschaft zu feiern.
Zu diesem Anlass verwandelt sich der Platz Jean Moulin in Poissy in ein lebendiges Dorf mit Aktivitäten und Animationen rund um die neue Mobilität!
Wir sehen uns ab 16:30 Uhr zur Eröffnung der Veranstaltung!
Sie können an den offiziellen Reden der Geldgeber des Projekts in Anwesenheit des Bürgermeisters von Poissy und dem offiziellen Start der Entwicklungsarbeiten der Straßenbahn T13 teilnehmen. Anschließend können Sie ein festliches Dorf, Stände und Unterhaltung für Jung und Alt rund um die Mobilität von morgen sowie ein Konzert genießen!
Keine Wachsamkeit auf den Verkehr in Poissy an diesem Tag!
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung für die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird von 10 bis 23 Uhr eine vorübergehende Verkehrssperrung auf der Avenue Fernand Lefebvre am Square Jean Moulin eingerichtet.
Diese Maßnahme ist unerlässlich, um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten und die Sicherheit aller zu gewährleisten. Dennoch werden Umleitungsstrecken eingerichtet. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Wachsamkeit, wenn Sie an diesem Tag in der Nähe fahren:
- Von Saint-Germain-en-Laye aus können Sie die D190 nehmen und auf die Avenue du Maréchal Foch abbiegen, um das Stadtzentrum von Poissy zu erreichen
- Vom Stadtzentrum von Poissy aus ist die umgekehrte Route möglich, indem Sie auf die Avenue du Maréchal Foch abbiegen, um auf die D190 zu gelangen und in Richtung Saint-Germain-en-Laye zu fahren
Abweichung von Linie 1
An diesem Tag wird die Route der Buslinie 1 von 10 Uhr bis zum Ende des Dienstes umgeleitet.
Um die Linie 1 zu nehmen, müssen Sie zum Bahnhof Poissy fahren. Die Haltestelle Boulevard Rose der Linie 5 wird den ganzen Tag über beibehalten.