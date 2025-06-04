Top Start der Arbeiten: Sie sind zum Start eingeladen!

Sie werden zur Launch-Party der Arbeiten erwartet!

Verpassen Sie am Montag, den 16. Juni, nicht den offiziellen Start der Arbeiten an der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye, Poissy und Achères!

Ein einzigartiger Abend, um gemeinsam den Wandel Ihrer Nachbarschaft zu feiern.

Zu diesem Anlass verwandelt sich der Platz Jean Moulin in Poissy in ein lebendiges Dorf mit Aktivitäten und Animationen rund um die neue Mobilität!