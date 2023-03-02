Straßenbahn T13 Saint-Cyr > Saint-Germain-en-Laye: Die Tests haben begonnen

Die Erprobung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye hat begonnen. Die Inbetriebnahme dieser ersten Phase ist für Sommer 2022 geplant.

Die ersten sogenannten "statischen" Tests ermöglichten es, den Betrieb und die Konformität der für den Straßenbahnverkehr erforderlichen Infrastruktur zu überprüfen. Dann folgen die "dynamischen" Tests, die im Dezember 2021 begonnen haben und bis zum Frühjahr 2022 andauern werden. Diese zweite Testphase besteht darin, die Stromversorgung der Straßenbahn, das Bremssystem, aber auch die ordnungsgemäße Integration der Straßenbahn an den Stationen und die ordnungsgemäße Funktion der Kreuzungen und Lichtsignale zu überprüfen.

Eine komplette erste Fahrt für die Straßenbahn T13

Die dynamischen Tests begannen mit der Grande Ceinture Ouest, den neuen Gleisen von Saint-Germain-en-Laye und dann auf den neuen Gleisen des Kommas von Saint-Cyr. Die Züge verkehren nun auf der gesamten Strecke. Ihre Frequenz und Geschwindigkeit nehmen allmählich zu; Es ist daher notwendig, in der Nähe der Gleise vorsichtig zu bleiben.

Um mehr zu erfahren und den Beginn der Tests in Bildern zu entdecken, besuchen Sie die Website, die der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye gewidmet ist.