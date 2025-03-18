Die Arbeiten an der Adrienne Bolland Street gehen weiter

Rue Adrienne Bolland, Arbeiten entlang der Bahngleise werden von SNCF Réseau bis Sommer 2026 durchgeführt. Eine temporäre und dann endgültige Gleisstützmauer wurde gebaut, um das Land zu sichern und Platz für die Schaffung des Straßenbahnbahnsteigs zu schaffen.

🌙 Einige Arbeiten müssen nachts stattfinden, um Unterbrechungen des Bahnverkehrs so gering wie möglich zu halten. Von Montag, 17. März (abends) bis Samstag, 21. März (vormittags) finden die Arbeiten jede Nacht zwischen 23:50 und 3:50 Uhr statt.