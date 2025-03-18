Die Arbeiten an der Adrienne Bolland Street gehen weiter
Veröffentlicht am
Rue Adrienne Bolland, Arbeiten entlang der Bahngleise werden von SNCF Réseau bis Sommer 2026 durchgeführt. Eine temporäre und dann endgültige Gleisstützmauer wurde gebaut, um das Land zu sichern und Platz für die Schaffung des Straßenbahnbahnsteigs zu schaffen.
🌙 Einige Arbeiten müssen nachts stattfinden, um Unterbrechungen des Bahnverkehrs so gering wie möglich zu halten. Von Montag, 17. März (abends) bis Samstag, 21. März (vormittags) finden die Arbeiten jede Nacht zwischen 23:50 und 3:50 Uhr statt.
Der Zeitplan der Arbeiten
April → Juli 2025:
> Bau einer provisorischen Stützmauer.
Juli 2025 → Januar 2026:
> Realisierung der endgültigen Stützmauer.
Januar → Juli 2026:
> Verfüllungsarbeiten;
> Anlage von Mutterboden für Plantagen;
> Installation des Verdunkelungszauns und der Leitplanken.
Was sind die Auswirkungen?
Die Organisation der Arbeiten begrenzt die Auswirkungen auf den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr so weit wie möglich. Bei Bedarf wird ein Mann mit Menschenhandel eingesetzt. Der Zugang zu Ihrem Haus ist für die Dauer der Arbeiten gewährleistet.
Siehe Info zu den Werken
202503_Info travaux Adrienne Bolland