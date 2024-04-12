Ihr neuer Online-Newsletter

So erfahren Sie mehr über die Verlängerung der Straßenbahn T13, die geplanten Entwicklungen und insbesondere über den Umweltansatz . Sie erfahren zum Beispiel mehr über den Ansatz "Vermeiden, Reduzieren, Kompensieren" sowie über die geplanten Umweltkompensationen.

Die endgültige Route der Verlängerung der Straßenbahn T13 wird ebenfalls veranschaulicht, um im Detail zu verstehen, wie sich dieses neue Verkehrsmittel in seine Umgebung einfügen wird. Viele Perspektiven werden Ihnen helfen, sich selbst zu projizieren.

Möchten Sie mehr über die Arbeit dieses Projekts erfahren? Dieser neue Newsletter beantwortet alle Ihre Fragen: Welche Arten von Arbeiten? Wann? Wo? Schließlich ermöglicht Ihnen eine globalere Projektplanung , wichtige zukünftige Projektmeilensteine besser zu erkennen.