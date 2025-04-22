Waldkompensation im Video erklärt
Im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 setzt sich Île-de-France Mobilités aktiv dafür ein, die Umweltauswirkungen des Projekts zu begrenzen. Die zweite Episode hinter den Kulissen des Projekts zeigt uns die Umweltkompensationsmaßnahmen.
Bei dieser Gelegenheit stellen Laura Lemaire, Projektleiterin bei Île-de-France Mobilités, und Pierre-Emmanuel Savatte, Gebietsdirektor des Nationalen Forstamtes (ONF), die Ausgleichsmaßnahmen für Wälder vor.
Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und Bereicherung von Waldgebieten
- Die Anwendung der ERC-Methode (Avoid, Reduce, Compense): ein rigoroser Ansatz, der darauf abzielt, Auswirkungen auf die natürliche Umwelt zu vermeiden, sie zu reduzieren, wenn sie unvermeidbar sind, oder sie auszugleichen, wenn sie nicht vermieden oder reduziert werden konnten.
- Die Schaffung und Finanzierung neuer Aufforstungen, um die von den Arbeiten betroffenen Flächen auszugleichen, wie auf der Ile d'en Haut in Conflans Sainte-Honorine oder auf dem ehemaligen großen Gürtel von Poissy.
- Durchführung waldbaulicher Arbeiten : Diese Eingriffe ermöglichen es, Bäume zu pflegen, um ihr Wachstum zu fördern.
- Die Pflanzung von Setzlingen zur Unterstützung der natürlichen Verjüngung, um die Nachhaltigkeit und Vielfalt der Wälder in der Zukunft zu gewährleisten.