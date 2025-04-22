Waldkompensation im Video erklärt

Im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahnlinie T13 setzt sich Île-de-France Mobilités aktiv dafür ein, die Umweltauswirkungen des Projekts zu begrenzen. Die zweite Episode hinter den Kulissen des Projekts zeigt uns die Umweltkompensationsmaßnahmen.

Bei dieser Gelegenheit stellen Laura Lemaire, Projektleiterin bei Île-de-France Mobilités, und Pierre-Emmanuel Savatte, Gebietsdirektor des Nationalen Forstamtes (ONF), die Ausgleichsmaßnahmen für Wälder vor.

Konkrete Maßnahmen zur Erhaltung und Bereicherung von Waldgebieten