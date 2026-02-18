Video - Partizipative Aufforstung mit Kindergartenkindern

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird weiterhin durch eine Reihe von Videos enthüllt, die ihren Kulissen gewidmet sind. Diese 6. Folge hebt eine Bildungs- und Umweltaktion hervor, die mit den Jüngsten organisiert wird: eine Wiederaufforstungsaktion.

Im vergangenen Dezember wurde eine Klassenfahrt mit einer großen Klasse der Charles-Péguy-Schule in Poissy organisiert. Einen Nachmittag lang verließen die Schüler ihr Klassenzimmer, um an einer Wiederaufforstungsaktion auf der Insel Conflans-Sainte-Honorine teilzunehmen.

DieKinder pflanzten hundert Sträucher und entdeckten einen Ausgleichsort, an dem Île-de-France Mobilités verschiedene Gebiete der biologischen Vielfalt entwickelt hat: trockene Hecken, Wiesen, Winterschlaf, Anpflanzung neuer Arten... Unter Anleitung eines Landschaftsgärtners trugen sie in ihrem eigenen Maßstab zur Realisierung einer der Umweltausgleichsflächen des Projekts bei.

Diese neue Folge lädt Sie ein, diesen Ausflug noch einmal zu erleben und hinter die Kulissen zu blicken, zwischen Lernen, Engagement und Kinderlächeln.