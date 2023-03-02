Abstimmung über den Vorentwurf im Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 11. Oktober

Ein wichtiger Schritt für den Ausbau der Straßenbahn T13

Das Vorprojekt für die Straßenbahnverlängerung T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères wurde am 11. Oktober vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt. Diese Abstimmung bezieht sich auf die Designstudien, die darin bestanden, die zu bauende Infrastruktur detailliert zu beschreiben, den Standort der umzuleitenden U-Bahn-Netze festzulegen und die Umweltprobleme im Zusammenhang mit der Einfügung der Straßenbahn T13 zu bewerten. Die Projektstudien können nun beginnen. Sie werden verwendet, um die Ausschreibungen zu erstellen, die an die Bauunternehmen gerichtet werden.