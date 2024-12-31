Ihr neuer Online-Newsletter!

Die neueste Ausgabe des T13-Erweiterungs-Newsletters ist soeben erschienen. Diese Ausgabe zielt darauf ab, Sie über anstehende Arbeiten auf dem Laufenden zu halten und Ihnen zu helfen, mögliche Störungen Zone für Zone zu antizipieren. Eine der wichtigsten Ankündigungen dieser Ausgabe ist die Erteilung der Umweltgenehmigung Ende November 2024, die den offiziellen Beginn der Vorbereitungsarbeiten markiert. Diese Arbeiten sind notwendig, um den Boden vor dem Bau der zukünftigen Straßenbahnlinie vorzubereiten. Aktuelle und zukünftige Operationen werden Ihnen auf einem Plan dargestellt.