Ihr neuer Online-Newsletter!

Die neueste Ausgabe des T13-Erweiterungs-Newsletters ist soeben erschienen. Diese Ausgabe zielt darauf ab, Sie über anstehende Arbeiten auf dem Laufenden zu halten und Ihnen zu helfen, mögliche Störungen Zone für Zone zu antizipieren. Eine der wichtigsten Ankündigungen dieser Ausgabe ist die Erteilung der Umweltgenehmigung Ende November 2024, die den offiziellen Beginn der Vorbereitungsarbeiten markiert. Diese Arbeiten sind notwendig, um den Boden vor dem Bau der zukünftigen Straßenbahnlinie vorzubereiten. Aktuelle und zukünftige Operationen werden Ihnen auf einem Plan dargestellt.
Der Brief kündigt auch die Ankunft Ihres lokalen Agenten Romain an, der eine Schlüsselrolle bei der Erleichterung der Kommunikation zwischen Anwohnern, Unternehmen, Händlern, lokalen Behörden und Projekteigentümern spielt. Dieser direkte Kontakt wird dazu beitragen, Fragen zu beantworten, Bedenken auszuräumen und die Koordination während der gesamten Arbeit zu stärken. Die neue Ausgabe befasst sich auch mit den Umweltausgleichsmaßnahmen, die im Rahmen des Projekts ergriffen wurden, um Fragen im Zusammenhang mit der Erhaltung geschützter Arten und der Rodung von Land anzugehen.
Newsletter n°19
Décembre 2024