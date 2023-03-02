Bahnhöfe und Straßenbahn

Sie können die Verlängerung der Straßenbahn T13 nehmen:

In Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire* . Von dieser bereits eingerichteten Station aus wird die Straßenbahn T13 nach Achères verlängert;

In Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* und Poissy ZAC* ;

; In Achères: Achères-Ville RER*, Endstation der Straßenbahn T13.

Die Namen der Stationen sind provisorisch

Eine spezifische Identität für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères

Klare und dynamische Linien, Grau und Schwarz in Kombination mit hellem Holz und der Transparenz des Glases: Die Stationen werden wie die Züge die Identität der Verlängerung der Straßenbahn T13 tragen. Dieses gemeinsame Design hilft Ihnen, sich zurechtzufinden und fördert gleichzeitig die harmonische Integration der Stationen in ihre Umgebung.

Zum Warten stehen Ihnen Bänke, Bolzen und Haltegriffe sowie Unterstände zur Verfügung. Die Beleuchtung erfolgt durch Masten und Leuchten, die in die Möbel eingebettet sind. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, decken CCTV-Kameras das gesamte Dock ab.

Alle nützlichen Dienstleistungen im Resort

In den Bahnhöfen wird alles bereitgestellt, um Ihre Verfahren und Ihre Reisen zu erleichtern: