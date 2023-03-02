Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Bahnhöfe und Straßenbahn

Fünf Stationen zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères

Sie können die Verlängerung der Straßenbahn T13 nehmen:

  • In Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. Von dieser bereits eingerichteten Station aus wird die Straßenbahn T13 nach Achères verlängert;
  • In Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* und Poissy ZAC* ;
  • In Achères: Achères-Ville RER*, Endstation der Straßenbahn T13.

Die Namen der Stationen sind provisorisch

Eine spezifische Identität für die Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères

Klare und dynamische Linien, Grau und Schwarz in Kombination mit hellem Holz und der Transparenz des Glases: Die Stationen werden wie die Züge die Identität der Verlängerung der Straßenbahn T13 tragen. Dieses gemeinsame Design hilft Ihnen, sich zurechtzufinden und fördert gleichzeitig die harmonische Integration der Stationen in ihre Umgebung.

Zum Warten stehen Ihnen Bänke, Bolzen und Haltegriffe sowie Unterstände zur Verfügung. Die Beleuchtung erfolgt durch Masten und Leuchten, die in die Möbel eingebettet sind. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, decken CCTV-Kameras das gesamte Dock ab.

Alle nützlichen Dienstleistungen im Resort

In den Bahnhöfen wird alles bereitgestellt, um Ihre Verfahren und Ihre Reisen zu erleichtern:

  • Verkauf von Transport tickets;
  • Validierungsterminals der nächsten Generation;
  • Fahrgastinformationen in Echtzeit;
  • Fahrradunterstände;
  • Karte der Nachbarschaft.

Stationen, die für alle zugänglich sind

Die Stationen der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères werden an jeden von Ihnen angepasst:

  • Die Umgebung und die Bahnsteige werden für Menschen mit Behinderungen vollständig zugänglich sein . Für blinde oder sehbehinderte Menschen ist auch ein taktiler Streifen installiert.
  • Alle Fahrgastinformationen sind für Sie sowohl über eine visuelle Anzeige als auch über eine Tonübertragung zugänglich.
Rollmaterial

Der Verkehr der Verlängerung der Straßenbahn T13 nach Achères wird nicht zu einer Überlastung der Straßenbahnen führen: Für diese Verlängerung werden zusätzlich zu den Zügen für den Abschnitt zwischen Saint-Cyr-l'École und Saint-Germain-en-Laye zusätzliche Züge in Betrieb genommen .

Große Kapazität und sichere Züge

  • Bis zu 24 Züge verkehren auf der gesamten Straßenbahnlinie T13.
  • Jeder Zug bietet Platz für 250 Fahrgäste, von denen 88 sitzen.
  • Die komfortablen Züge werden vollständig für Menschen mit Behinderungen angepasst.
  • Zu Ihrer Sicherheit wird jeder Zug mit einem Videoüberwachungssystem an Bord ausgestattet.

Ein effizienter und ökologischer Tram-Train

Wie auf dem Abschnitt von Saint-Cyr-l'École nach Saint-Germain-en-Laye werden die Züge der Verlängerung der Straßenbahn T13 eine Besonderheit haben: Sie können wie ein Zug auf den Gleisen der Grande Ceinture Ouest und wie eine Straßenbahn auf den neuen städtischen Gleisen fahren. Diese Kombination wird "Tram-Train" genannt.

  • Der Tram-Train kombiniert die Geschwindigkeit des Zuges im Wald, was Ihre Reisezeiten verkürzt, mit dem lokalen Service der Straßenbahn, der eine optimale Integrationsqualität und einen optimalen Service in städtischen Gebieten bietet.
  • Die Verlängerung der Straßenbahn T13 ist dank ihrer Stromversorgung ein ökologisches Verkehrsmittel.

Besser erschlossene Wohnungen, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen

Ein zuverlässiges Transportmittel, eine regelmäßige Durchfahrtsfrequenz

100% der Stationen barrierefrei

Parallel zu den Straßenbahngleisen angelegte Gleise