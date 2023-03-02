Öffentliche Umweltuntersuchung 2024

Die öffentliche Umweltuntersuchung der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères fand von Samstag, den 15. Juni bis einschließlich Montag, den 15. Juli unter der Schirmherrschaft einer unabhängigen Untersuchungskommission statt.

Ziel dieser öffentlichen Umweltuntersuchung war es, die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sicherzustellen. Ihre Meinungen und Vorschläge wurden während der gesamten Untersuchung gesammelt. Sie führten zu einem Bericht und einer begründeten Schlussfolgerung des Untersuchungsausschusses. Dieser Bericht wurde dann von den Projektträgern, Île-de-France Mobilités und SNCF Réseau, geprüft. Schließlich haben die staatlichen Dienste über die Umweltgenehmigung entschieden. Nach einer eingehenden Analyse wurde am 27. November 2024 die Umweltgenehmigungsanordnung unterzeichnet, die die Fortführung des Projekts unter Einhaltung der Umweltstandards bestätigt und damit die ersten Vorbereitungsarbeiten ab Ende des Jahres startet.