ErweiterungSaint-Germain > Achères
Öffentliche Untersuchung
Aktualisiert am
Einmalige ergänzende öffentliche Untersuchung
Interpräfekturale Verordnung Nr. 2024-000099 über die Umweltgenehmigung für SNCF Réseau und Île-de-France Mobilités
Genehmigung des Rahmenplans und der ergänzenden Untersuchungsakte – 30.05.2017
Schlussfolgerungen und Stellungnahmen des Untersuchungsausschusses
Erklärung der Gemeinnützigkeit
Projekt-Statement
Leitfaden zum Lesen der ergänzenden öffentlichen Untersuchungsakte
Broschüre Einheitliche ergänzende öffentliche Erhebung - 2018
Das Informationspaket
Anlage 0 – Hinweis zu wesentlichen Projektänderungen
Anlage A-Rechts- und Verwaltungsinformationen und Erläuterungen
Anlage B-Lageplan
Anlage C - Allgemeiner Arbeitsplan
Abbildung D-Hauptmerkmale der wichtigsten Werke
Anlage E-Zusammenfassung der Ausgaben
Anlage F - Auswirkungsstudie - Präambel
Anlage F – Auswirkungserklärung – Teil 1: Projektbeschreibung
Anlage F-Folgenabschätzung – Teil 10: Analyse der aufgetretenen Schwierigkeiten
Anlage F-Folgenabschätzung – Teil 11: Name und Qualifikation der Autoren
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 12: Bewertung der Auswirkungen des Programms
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 13: Verträglichkeitsprüfung für Natura-2000-Gebiete
Anlage F - Auswirkungserklärung – Teil 2: Nichttechnische Zusammenfassung
Anlage F-Auswirkungsstudie – Teil 3: Analyse des Anfangszustands
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 4: Analyse negativer und positiver, direkter und indirekter, vorübergehender und dauerhafter Auswirkungen und damit verbundener Maßnahmen
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 5: Analyse der kumulativen Auswirkungen mit anderen bekannten Projekten
Anlage F-Auswirkungsstudie – Teil 6: Wichtigste untersuchte Alternativen und Gründe für die Wahl
Anlage F-Folgenabschätzung – Teil 7: Vereinbarkeit des Projekts mit durchsetzbaren Planungsunterlagen
Anlage F-Folgenabschätzung – Teil 8: Schätzung der Kosten der Maßnahmen
Anlage F-Auswirkungsstudie – Teil 9: Methodenübersicht
Anlage G-Stellungnahme der Umweltbehörde und Antwortschrift der Projektträger
Anlage H-Sozioökonomische Bewertung
PLU-Kompatibilitätsdatei
Allgemeine Zusammenfassung
Komplementäres Schema
Ergänzende Rahmenrichtlinie – Mai 2017 – Anhang 5
Ergänzende Rahmenbedingungen – Mai 2017 – Anhänge 1 bis 4
Ergänzendes Rahmendiagramm – Mai 2017 – Teil 4
Ergänzende Rahmenrichtlinie – Mai 2017 – Teile 5 bis 10
Ergänzendes Positionsdiagramm – Mai 2017 Anhang 6
SDP-Parteien-5-10-
Öffentliche Untersuchung 2014
Beschluss zur Einleitung der öffentlichen Untersuchung Phase 2
Anordnung zur Verlängerung der öffentlichen Untersuchung
Schlussfolgerungen und Stellungnahmen des Untersuchungsausschusses
Beratung des STIF vom 11. Februar 2015
Broschüre Öffentliche Untersuchung Phase 2
Zusammenfassender Leitfaden zur West Tangential Public Utility Investigation File Phase 2
Anlage A-Erläuterung
Anlage B-Lageplan
Anlage C - Allgemeiner Arbeitsplan
Abbildung D-Merkmale der wichtigsten Werke
Anlage E-Zusammenfassung der Ausgaben
Anlage F - Auswirkungsstudie – Teil 1: Projektbeschreibung
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 12: Bewertung der Auswirkungen des Programms
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 13: Verträglichkeitsprüfung für Natura-2000-Gebiete
Anlage F – Auswirkungsstudie – Teil 4: Analyse positiver und negativer, direkter und indirekter, vorübergehender und dauerhafter Auswirkungen
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 5: Analyse der kumulativen Auswirkungen mit anderen bekannten Projekten
Anlage F-Auswirkungsstudie – Teil 6: Wichtigste geprüfte Alternativen und Gründe für die Wahl
Anlage F - Folgenabschätzung – Teil 7: Vereinbarkeit des Projekts mit durchsetzbaren Planungsdokumenten und seine Verknüpfung mit Plänen, Plänen und Programmen
Anlage F-Folgenabschätzung – Teil 8: Kostenschätzung von Maßnahmen zur Verringerung oder zum Ausgleich der Umweltauswirkungen des Projekts
Anlage F-Auswirkungsstudie – Teil 9 / Teil 10 / Teil 11
Anlage F – Auswirkungsstudie – Präambel
Anlage G-Stellungnahme der Umweltbehörde und Antwortmemorandum der Projektträger
Anlage H-Sozioökonomische Bewertung
Anlage I-Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten – Teil 1: Kompatibilität der PLU von Saint-Germain-en-Laye (mit DUP)
Anlage I-Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten – Teil 1: Kompatibilität der PLU von Saint-Germain-en-Laye (ohne DUP)
Anlage I-Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten – Teil 2: Kompatibilität der PLU von Poissy
Anlage I-Kompatibilität von städtebaulichen Dokumenten – Teil 3: Kompatibilität der PLU von Achères
Anlage J-Anhänge
Informationsbroschüre Öffentliche Untersuchung Phase 2
Bericht der Untersuchungskommission Teil 1
Bericht der Untersuchungskommission Teil 2
TGO-Öffentliche Untersuchung Phase 2 - Zusammenfassende Präsentation
