Poissy Zentrum - Gambetta

Foto der Uferrestitutionsarbeiten auf dem Boulevard Gambetta
Bis Oktober finden entlang des Boulevard Gambetta zwischen der Avenue du Maréchal Foch und dem Boulevard Devaux Uferrestitutionsarbeiten statt. Diese Arbeiten beinhalten die Einbahnstraße des Boulevards bis Ende September.
Verschiedene Konzessionsarbeiten werden auch von CUGPSEO, Enedis, GRDF und Orange durchgeführt:
- An der Kreuzung mit der Rue Charles Maréchal, von Ende September bis Anfang Oktober, was zu einem Wechsel des Autoverkehrs auf dem Boulevard Gambetta führt.
- Zwischen Boulevard Devaux und Boulevard de la Paix vom 15. September bis 3. Oktober.
- Zwischen der Avenue du Maréchal Foch und dem Boulevard Devaux bis 2026.