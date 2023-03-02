Straßenbahn

ErweiterungSaint-Germain > Achères

Poissy La Bruyère

Verfüllung von Steinbrüchen unter dem Bahndamm

Im September werden die von SNCF Réseau durchgeführten Arbeiten zur Auffüllung der unterirdischen Steinbrüche auf dem Bahndamm zwischen der Avenue Fernand Lefebvre, der Rue des Capucines, der Sackgasse Hervieux und dem Beginn des Waldes von Saint-Germain-en-Laye abgeschlossen.

Mehrere Bohrlöcher wurden gegraben, um Zugang zu den Steinbrüchen zu erhalten und sie durch Injektionen zu füllen. Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Stabilität der Böden zu gewährleisten, die die zukünftige Straßenbahn tragen werden.

Die gegrabenen Brunnen können bis zu 15 Meter tief sein, der Zugang zur Baustelle ist zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kinder strengstens verboten. Bitte beachten Sie die Beschilderung rund um das Gebiet.

Dekoratives Bild

Erstellung der Lebensdatenbank

Die hinter dem ehemaligen Bahnhof Grande Ceinture installierte SNCF-Basis ist seit Mitte Juli 2025 in Betrieb. Dieses Gebäude, das aus Büros, Ruheräumen und Technikräumen besteht, beherbergt die Außendienstteams, die auf den Baustellen der Straßenbahn 13 arbeiten. Auch Romain, der lokale Agent der Straßenbahn T13, hat dort sein Büro eingerichtet.

Dekoratives Bild

Retrait des ponts d’entrée de Ville

Foto der Avenue de Versailles ohne Eisenbahnbrücke

Foto der Avenue de Versailles ohne Eisenbahnbrücke

Die beiden Eisenbahnbrücken der Grande Ceinture, eine über die Avenue Fernand Lefebvre und die andere über die Avenue de Versailles, wurden in diesem Sommer entfernt.

Auf Höhe der Avenue de Versailles werden bis 2026 Ausbauarbeiten und die Schaffung einer Stützmauer rund um den Bereich der Eisenbahnbrücke der Avenue de Versailles durchgeführt. Das gesamte Gebiet ist markiert und geschützt, um die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten.

Uferrückgaben

Entlang der Rue de la Bruyère und der Avenue de Versailles (zwischen der Kreuzung mit der Rue de la Bruyère und der mit der Avenue du Maréchal Foch) finden Ende November Uferrückgaben statt. Dabei handelt es sich um den Wiederaufbau von Zäunen, die Rückgabe von Parkplätzen oder den Abriss.