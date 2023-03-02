Poissy La Bruyère

Im September werden die von SNCF Réseau durchgeführten Arbeiten zur Auffüllung der unterirdischen Steinbrüche auf dem Bahndamm zwischen der Avenue Fernand Lefebvre, der Rue des Capucines, der Sackgasse Hervieux und dem Beginn des Waldes von Saint-Germain-en-Laye abgeschlossen.

Mehrere Bohrlöcher wurden gegraben, um Zugang zu den Steinbrüchen zu erhalten und sie durch Injektionen zu füllen. Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Stabilität der Böden zu gewährleisten, die die zukünftige Straßenbahn tragen werden.

Die gegrabenen Brunnen können bis zu 15 Meter tief sein, der Zugang zur Baustelle ist zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Kinder strengstens verboten. Bitte beachten Sie die Beschilderung rund um das Gebiet.