Wie sichern Sie die Arbeit?

Jede Öffnung im Boden oder auf dem Boden ist durch Barrieren geschützt, um das Vorhandensein der Arbeit zu umgeben, zu signalisieren und so r zu sichern. Wenn die Arbeiten vor einem Garagenausgang oder einer Hausauffahrt stattfinden, werden bei Bedarf leichte oder schwere Decks bereitgestellt. Es können auch temporäre Ampeln aufgestellt werden, und manchmal werden Verkehrsmänner eingesetzt, um den Verkehrsfluss rund um die Baustelle zu verbessern.

Die Arbeiter sind dank reflektierender Westen sichtbar und werden bei Bedarf durch ihre persönliche Schutzausrüstung wie Helme, Schutzbrillen oder Handschuhe geschützt.