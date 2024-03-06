ErweiterungSaint-Germain > Achères
Wie wurde der Standort der Stationen definiert?
Die Stationen der Straßenbahnverlängerung T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères sind so positioniert, dass:
- Bedienen Sie ein Maximum an Benutzern. Sie befinden sich daher an strategischen Orten, dh in der Nähe von Kreuzungen, Wohngebieten, Aktivitätszentren, Geschäften und Ausbildung, Freizeitgebieten, touristischen Orten ...;
- Bieten Sie Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Übertragungsleitungen an. Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird somit mit der Transilien L, der RER A, der bis Mantes-la-Jolie verlängerten RER E im Jahr 2024 und den lokalen Buslinien verbunden.
Bei der Wahl des Standorts der Stationen wird auch der Platz berücksichtigt, der für das Einfügen von Zugängen und Bahnsteigen zur Verfügung steht .