Wie wurde der Standort der Stationen definiert?

Die Stationen der Straßenbahnverlängerung T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères sind so positioniert, dass:

Bedienen Sie ein Maximum an Benutzern . Sie befinden sich daher an strategischen Orten , dh in der Nähe von Kreuzungen, Wohngebieten, Aktivitätszentren, Geschäften und Ausbildung, Freizeitgebieten, touristischen Orten ...;

. Sie befinden sich daher an , dh in der Nähe von Kreuzungen, Wohngebieten, Aktivitätszentren, Geschäften und Ausbildung, Freizeitgebieten, touristischen Orten ...; Bieten Sie Verbindungen zu bestehenden und zukünftigen Übertragungsleitungen an. Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird somit mit der Transilien L, der RER A, der bis Mantes-la-Jolie verlängerten RER E im Jahr 2024 und den lokalen Buslinien verbunden.

Bei der Wahl des Standorts der Stationen wird auch der Platz berücksichtigt, der für das Einfügen von Zugängen und Bahnsteigen zur Verfügung steht .