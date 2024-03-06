Wie werden sanfte Verkehrsträger (Radfahren und Zufußgehen) in das Projekt integriert?

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird die sanfte Mobilität durch Einrichtungen fördern , die das Gehen oder Radfahren fördern.

So wird in Achères Ville RER ein sicherer Fahrradraum gebaut und Fahrradbügel aufgestellt. Es werden auch neue Radwege entwickelt, auch außerhalb der Projektroute, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu verbinden. In ticket wird beispielsweise an der Avenue de Versailles ein Radweg gebaut. Außerdem wird ein Fußgänger- und Fahrradüberweg geschaffen, um den Bahnhof Poissy ZAC mit dem ZAC Rouget de Lisle zu verbinden.

Es werden auch Fußgängerzonen gebaut, die es den Nutzern ermöglichen, sich unter besseren Bedingungen, einschließlich der Sicherheit, zu bewegen.