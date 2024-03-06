Was passiert mit den bestehenden Buslinien?

Im Rahmen der Inbetriebnahme der Straßenbahnverlängerung T13 wird das derzeitige Busnetz neu organisiert , um:

Optimierung des Busdienstes ;

; Förderung des Umzugs auf Straßenbahnen und andere Verkehrsträger;

und andere Verkehrsträger; Begrenzen Sie Duplikate auf demselben Kurs;

auf demselben Kurs; Reisezeiten verkürzen ;

; Erleichterung von Verbindungen ;

; Verbesserung des Dienstes für die Nutzer;

für die Nutzer; Kohärenz des öffentlichen Verkehrs im gesamten Gebiet.

Diese Umstrukturierung ist Gegenstand eingehender Überlegungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt des Bahnhofs Poissy. Es wird mit der Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères wirksam.