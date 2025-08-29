Ich habe ein Problem mit Arbeiten, die in meiner Nähe erledigt werden, an wen kann ich mich wenden?

Wenn Sie auf Probleme stoßen oder Kommentare zu den vor Ort durchgeführten Arbeiten haben, können Sie sich an Romain wenden, den lokalen Agenten des von Île-de-France Mobilités eingesetzten Projekts, der Ihnen zuhören und sich von den Teams vor Ort erkundigen kann, um Ihnen zu helfen.

Unter folgendem Link finden Sie seinen Kontakt sowie alle Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, um Sie über aktuelle und zukünftige Arbeiten zu informieren: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/t13-voscontacts