Wie wird die Verlängerung der Straßenbahn T13 den Golfplatz Saint-Germain-en-Laye durchqueren?

Der Golfplatz befindet sich seit 1920 auf 74 Hektar im Nationalwald von Saint-Germain-en-Laye. Derzeit überqueren Golfer die für den kommerziellen Verkehr nicht für den kommerziellen Verkehr geöffneten Wegerechte der Grande Ceinture über drei private Bahnübergänge : PN 10.2, PN 10.4 und PN 10.5. Auch Golfwartungsgeräte (Traktoren, Rasenmäher) leihen sich den PN 10.5 aus. Die Verlängerung der Straßenbahn T13 wird den Golfplatz Saint-Germain-en-Laye auf etwa 1.200 Metern durchqueren. Diese Einfügung sollte Folgendes gewährleisten:

Erhalt des Zugangs zu den Routen

Gewährleistung der Sicherheit von Golfern und Mitarbeitern

von Golfern und Mitarbeitern Halten Sie die Reisegeschwindigkeit der Straßenbahn 13 während der gesamten Überquerung des Golfplatzes aufrecht

während der gesamten Überquerung des Golfplatzes aufrecht Ruder vor Golfbällen schützen

Von den drei bestehenden Bahnübergängen werden zwei saniert, die Brücke Mare aux Boeufs wird zu einer gemischten Kreuzung (Straßenbahn/Fußgänger) und eine zweite Brücke wird in der Nähe der Route des Volières gebaut.

In diesem Sektor wird eine ökologische Kontinuität gewahrt, um den Durchgang von Wildtieren zu ermöglichen.

Die umzusetzenden spezifischen Entwicklungen sind Gegenstand von Konsultationen mit der Golfabteilung, der interdepartementalen Regionaldirektion für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Île-de-France (Driaaf) und dem Nationalen Forstamt (ONF) im Rahmen der Vorprojektstudien.