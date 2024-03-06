Wird der Wartungs- und Lagerstandort Versailles im Rahmen der Verlängerung der Straßenbahn T13 genutzt?

Der Wartungs- und Lagerstandort Versailles-Matelots wird im Rahmen der Instandhaltung der bestehenden Straßenbahnlinie T13 zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye genutzt. Es wird verkleinert , um alle T13-Züge aufzunehmen, die in der bestehenden Phase und in der zukünftigen Erweiterung eingesetzt werden. Es werden drei zusätzliche Lagergleise und eine überdachte Wartungsstrecke gebaut. Da die Wegerechte bereits reserviert sind, führen diese Arbeiten nicht zu Änderungen an Gebäuden oder Landschaftsgestaltungen des Geländes.