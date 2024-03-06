Wie kann man über das Projekt auf dem Laufenden bleiben?

Die Website , die der Verlängerung der Straßenbahn T13 gewidmet ist, bietet detaillierte Informationen über das Projekt und stellt der Öffentlichkeit Dokumente im Zusammenhang mit dem Projekt zur Verfügung: Akten der öffentlichen Untersuchungen, Berichte über die Konsultationen, Zusammenfassung der Studien usw.

Weitere Informationsmaterialien (Brief, Broschüre usw.) werden in den Schlüsselphasen des Projekts, insbesondere während der Baustelle, verteilt.

Die Öffentlichkeit wurde auch informiert und eingeladen, sich im Rahmen von Konsultationen und öffentlichen Befragungen, die zwischen 2013 und 2018 organisiert wurden, zum Projekt der Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères zu äußern.