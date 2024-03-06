Welche Verbindungen bietet die Verlängerung der Straßenbahn T13 mit anderen Verkehrslinien?

Die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères wurde entworfen, um das öffentliche Verkehrsnetz in den Yvelines zu optimieren und die Fortbewegung von Einwohnern und Nutzern zu erleichtern. Es werden Verbindungen hergestellt mit:

RER A an den RER-Bahnhöfen Poissy und Achères-Ville;

an den RER-Bahnhöfen Poissy und Achères-Ville; die RER E am RER-Bahnhof Poissy. Die Verlängerung der Linie E von Paris über Poissy nach Mantes-la-Jolie wird 2024 in Betrieb genommen und ersetzt die derzeitige Transilien J;

am RER-Bahnhof Poissy. Die Verlängerung der Linie E von Paris über Poissy nach Mantes-la-Jolie wird 2024 in Betrieb genommen und ersetzt die derzeitige Transilien J; der Transilien L am RER-Bahnhof Achères-Ville.

Auf dem Abschnitt Saint-Cyr-l'École > Saint-Germain-en-Laye bietet die Straßenbahn T13 auch Verbindungen mit der RER C, der Linie L und den Transiliens N und U.