Wird die Verlängerung der Straßenbahn T13 in Privateigentum eingreifen? Wird es Enteignungen geben?

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères erfolgt hauptsächlich auf öffentlichen städtischen und forstwirtschaftlichen Wegerechten und denen der Grande Ceinture. Akquisitionen werden jedoch weiterhin notwendig sein:

südlich und nördlich von Poissy sowie zwischen der Laubeiche und dem RER-Bahnhof Achères-Ville in Achères; Im Bereich der ehemaligen Industrie- und Eisenbahnbrachen im ZAC Rouget de Lisle in Poissy;

Im Stadtgebiet von Poissy, wo 3 Häuser Boulevard Gambetta, 11 Häuser des Vermieters CDC Habitat rue Adrienne Bolland und verschiedene Grundstücke mit Parkplätzen und Gärten erworben werden müssen.

Eine Parzellenvermessung, die auf der Grundlage von Vorentwurfsstudien durchgeführt wird, ermöglicht es, die zu erwerbenden Wegerechte genau zu bestimmen, ihre Eigentümer oder Begünstigten zu identifizieren und ihre Kosten zu schätzen. Sie fand vom 21. Mai bis 11. Juni 2021 für die Straßenbahnabschnitte in Poissy und Saint-Germain-en-Laye (südlich von Poissy) statt und setzt sich für die Abschnitte in Saint-Germain-en-Laye (nördlich von Poissy) und Achères fort.