Wird die Verlängerung der Straßenbahn T13 Lärm oder Vibrationen verursachen?

In der Stadt fährt die Straßenbahn mit der gleichen Geschwindigkeit wie Autos oder sogar weniger, um bestimmte Passagen zu antizipieren, dies ist beispielsweise der Fall in der Zone vor der Kurve, um in die Avenue de Versailles einzusteigen. Bei dieser Geschwindigkeit ist die akustische Wirkung begrenzt und wird die der bereits dort verkehrenden Autos nicht übertreffen.

Die gewählte Tram-Train-Technologie reduziert Lärm und Vibrationen. Wenn die Straßenbahn weniger als 7 Meter von einem Gebäude entfernt vorbeifährt, fährt sie außerdem auf einer speziellen Platte, die als "schwimmende Platte" bezeichnet wird und Vibrationen absorbiert, um Belästigungen zu begrenzen.

Während der Planung des Projekts wurden akustische und Schwingungsstudien durchgeführt, die nach der Inbetriebnahme der Straßenbahn reproduziert werden, sodass das Gerät bei Bedarf angepasst werden kann. ticket Indikativ wurden diese Studien an Phase 1 der Straßenbahn T13 im Betrieb durchgeführt, um zu bestätigen, dass mit der verwendeten Technologie (die gleiche wie für die Verlängerung) die durchschnittliche regulatorische Lärmschwelle - 63 Dezibel nur bei der Durchfahrt der Straßenbahn, was dem Geräusch einer Spülmaschine oder eines normalen Gesprächs entspricht - nicht überschritten wird.