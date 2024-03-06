Wird es vor allem in Poissy mit der Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahn 13 weniger Parkplätze geben?

Die Auswirkungen des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T13 auf private Parkplätze im Zusammenhang mit einem Wohnsitz oder einer gewerblichen Tätigkeit werden durch die Schaffung neuer Plätze oder durch eine Entschädigung im Falle der Entfernung von Plätzen ohne die Möglichkeit einer zufriedenstellenden Restitution ausgeglichen.

Die Rückgabe der vom Projekt betroffenen öffentlichen Parkplätze ist jedoch nicht verpflichtend. Ihre entschädigungslose Entfernung kann jedoch zu erheblichen Unannehmlichkeiten für Anwohner, Anwohner, Arbeitnehmer und Gewerbetreibende führen. Daher wird in enger Abstimmung mit den betroffenen Städten und Gemeinden nach Alternativen gesucht.