Werden die Stationen sicher und für alle zugänglich sein?

Die Stationen und Straßenbahnen werden für alle Menschen mit Behinderungen zugänglich sein.

Die Sicherheit wird auch durch Videoüberwachungskameras gewährleistet, die in jeder Station installiert werden, um die Fahrgastunterstände und alle Bahnsteige abzudecken. Ein Videoüberwachungssystem wird auch die Teams der Linie bei ihren Sicherheitsmissionen unterstützen. Schließlich sollen die verschiedenen Entwicklungen die Sicherheit der schwächsten städtischen Nutzer wie Radfahrer oder Fußgänger fördern.