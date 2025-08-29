Was tun Sie, um die Lärmauswirkungen der Arbeiten zu begrenzen?

Die Bauherren sind sich der Unannehmlichkeiten bewusst, die die Arbeiten verursachen können, und tun ihr Möglichstes, um die verursachten Belästigungen zu reduzieren.

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die Lärmbelastung zu begrenzen, indem möglichst geräuscharme Techniken eingesetzt werden, insbesondere bei Nachteingriffen. Einige Geräusche sind jedoch bei der Arbeit unversehrt und lassen sich nicht immer vermeiden. Dies ist beispielsweise bei Rückfahrwarnungen von Maschinen der Fall: Dies sind Sicherheitsmaßnahmen für die auf der Baustelle arbeitenden Arbeiter und können daher nicht vollständig beseitigt werden. Sie achten jedoch darauf, sie nur bei Bedarf zu verwenden.

Wenn möglich, werden die Arbeiten jedoch tagsüber durchgeführt, und wenn die Arbeiten das nationale Schienennetz betreffen, gibt es andere Einschränkungen, wie z. B. die Notwendigkeit, die tagsüber verkehrenden Züge und RER so wenig wie möglich zu stören.