Warum die Saut-de-Mouton im Wald ersetzen?

Die bestehende Infrastruktur ist in die Jahre gekommen, weil sie schon lange nicht mehr genutzt wurde. Aus Sicherheitsgründen ist es daher notwendig, einen Teil der Saut-de-Mouton-Struktur zu ersetzen, die es der Straßenbahn ermöglicht, die Gleise des nationalen Eisenbahnnetzes zu überqueren.

Diese Trenntrennung erfordert eine eingleisige Passage der zukünftigen Verlängerung der Straßenbahn T13.

Konkret wird nur ein Teil der Höhentrennung ersetzt, der andere Teil bleibt original, da er die zukünftige Verlängerung unterstützen kann. Um die Auswirkungen auf den Wald zu begrenzen, wurde beschlossen, auf einem eingleisigen Betrieb zu bleiben.

Die Höhentrennung befindet sich am Rande des geschützten Waldes, um die Böden in diesem Gebiet so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.