Wo werden sich die beiden Stationen in der Nähe der RER-Stationen befinden?

Die Straßenbahn wird an zwei Stationen mit den Bahnhöfen RER und Transilien verbunden: Poissy-RER und Achères-Ville RER.

Die RER-Station Poissy befindet sich am Boulevard Gambetta, zwischen der Kreuzung Europas und der Kreuzung mit dem Boulevard de la Paix. Der Fußweg zwischen der zukünftigen Straßenbahnhaltestelle und der RER-Station beträgt etwa 200 Meter oder 3 Minuten zu Fuß.

Die Entfernung vom Bahnhof und der RER wird der in Saint-Germain-en-Laye sehr ähnlich sein, mit der Ausnahme, dass der Weg auf der Straße und nicht mit einer unterirdischen Passage verläuft.

Was den RER-Bahnhof Achères-Ville betrifft, so befinden sich die Straßenbahnsteige etwa 100 Meter zu Fuß vom RER-Bahnhof entfernt, entlang der Avenue de Conflans und auf der anderen Seite der Rue Camille Jenatzy, die überquert werden muss.