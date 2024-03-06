Warum haben Sie sich für einen Tram-Train entschieden?

Die Verlängerung der Straßenbahn T13 von Saint-Germain-en-Laye nach Achères muss sowohl als Straßenbahn in der Stadt als auch als Zug auf den Gleisen der Grande Ceinture, dem nationalen Schienennetz, verkehren können. Die Wahl des Tram-Train vereint somit die Vorteile beider Verkehrsmittel:

Die Geschwindigkeit und Sicherheitsausrüstung des Zuges ;

des ; Die Qualität der Einfügung der Straßenbahn in städtische Gebiete, mit einer eigenen Fahrspur und Vorrang an Ampeln.

Die elektrischen Übergangsabschnitte ermöglichen es der Verlängerung der Straßenbahn T13, ohne Unterbrechung ihres Verlaufs vom Zugmodus in den Straßenbahnmodus und umgekehrt zu wechseln. Es gibt viele Unterschiede zwischen dem Umlauf eines Zuges und dem einer Straßenbahn:

Der Wechsel des Fahrmodus : auf Sicht im Straßenbahnmodus, auf Abstandssignalen im Zugmodus;

: auf Sicht im Straßenbahnmodus, auf Abstandssignalen im Zugmodus; Änderung der Verkehrsrichtung : rechts auf dem städtischen Straßenbahnnetz, links auf den Gleisen der Grande Ceinture;

: rechts auf dem städtischen Straßenbahnnetz, links auf den Gleisen der Grande Ceinture; Stromwechsel : 750 V in städtischen Gebieten, 25.000 V im nationalen Schienennetz.

Die Übergangszone besteht aus einer nicht elektrifizierten Zone, die als "neutral" bezeichnet wird und die die Straßenbahn mit ihrem Schwung durchquert. Diese Überquerung wird von Reisenden nicht wahrgenommen. Erfahren Sie mehr über den Übergang Grande Ceinture – Straßenbahn am Ortseingang Poissy und den Anschluss an den Grande Ceinture am Ortsausgang Poissy.