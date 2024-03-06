Warum folgt die Trasse der Straßenbahnverlängerung T13 nicht nur den Gleisen der Grande Ceinture?

Die ursprünglich geplante Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères folgte den Gleisen der Grande Ceinture bis zur Einfahrt nach Achères. Nach der öffentlichen Befragung im Jahr 2014 wurde sie so geändert, dass sie durch das Zentrum von Poissy führt und im RER-Bahnhof Poissy eine Verbindung mit der verlängerten RER-Linie E bietet. Tatsächlich wird die Route der Verlängerung der Straßenbahn T13 beides:

Die Gleise der Grande Ceinture (Nationales Eisenbahnnetz)

(Nationales Eisenbahnnetz) Gleise nur für Straßenbahnen in städtischen Gebieten

Darüber hinaus wird der Abschnitt der Grande Ceinture, der von der Durchfahrt der Verlängerung der Straßenbahn T13 betroffen ist, für den Verkehr anderer Züge gesperrt, um nur die zukünftige Straßenbahn T13 aufzunehmen. Dadurch wird es möglich, bestehende Gleise zu nutzen, anstatt sie parallel zu bestehenden Gleisen neu bauen zu müssen .