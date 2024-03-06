Wie sieht der Projektzeitplan aus?

Um das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 durchzuführen, haben bereits mehrere Studienphasen stattgefunden.

Zwischen 2013 und 2014 wurden Machbarkeitsstudien und eine erste öffentliche Untersuchung durchgeführt, um die Zweckmäßigkeit des Projekts zu bewerten.

Von 2014 bis 2018 wurden Studien zur Variante der Route von Poissy, eine ergänzende öffentliche Untersuchung und eine Erklärung der Gemeinnützigkeit durchgeführt.

Die Vorentwurfs- und Projektstudien sowie der Landerwerb finden seit 2019 statt und stehen kurz vor dem Abschluss.

Von 2021 bis 2026 laufen Konzessionsarbeiten zur Umleitung bestehender Netze.

zur Umleitung bestehender Netze. Ab 2024 beginnen die Vorbereitungsarbeiten , ab 2025 die Infrastrukturarbeiten . Das Ziel? Erprobung, Leerlauf und Inbetriebnahme im Jahr 2028.