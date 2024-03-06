ErweiterungSaint-Germain > Achères
Wie sieht der Projektzeitplan aus?
Veröffentlicht am
Um das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T13 durchzuführen, haben bereits mehrere Studienphasen stattgefunden.
- Zwischen 2013 und 2014 wurden Machbarkeitsstudien und eine erste öffentliche Untersuchung durchgeführt, um die Zweckmäßigkeit des Projekts zu bewerten.
- Von 2014 bis 2018 wurden Studien zur Variante der Route von Poissy, eine ergänzende öffentliche Untersuchung und eine Erklärung der Gemeinnützigkeit durchgeführt.
- Die Vorentwurfs- und Projektstudien sowie der Landerwerb finden seit 2019 statt und stehen kurz vor dem Abschluss.
- Von 2021 bis 2026 laufen Konzessionsarbeiten zur Umleitung bestehender Netze.
- Ab 2024 beginnen die Vorbereitungsarbeiten , ab 2025 die Infrastrukturarbeiten . Das Ziel? Erprobung, Leerlauf und Inbetriebnahme im Jahr 2028.