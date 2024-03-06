Welche Auswirkungen wird die zukünftige Baustelle auf die Umwelt haben?

Um in der Umweltlogik weiter zu gehen, zeigen die Projekteigentümer des Projekts zur Verlängerung der Straßenbahn T13 einen ehrgeizigen und proaktiven Umweltansatz. Ziel ist es, die Berücksichtigung der Auswirkungen des Projekts auf seine Umwelt auf allen Ebenen zu integrieren, von den ersten Überlegungen über den Betrieb der Linie bis hin zu den Arbeitsphasen.

Es wurden bereits mehrere Verpflichtungen eingegangen. Was die Baustelle betrifft, so wird sie nach einem umweltbewussten Ansatz durchgeführt, da die verantwortlichen Unternehmen mehrere Verpflichtungen einhalten müssen, um eine Baustelle mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt durchzuführen. Daher müssen Belästigungen reduziert und Risiken begrenzt werden. So müssen beispielsweise Lärm- und Vibrationsstandards eingehalten werden, Bäume in der Nähe sowie Wasser und Boden geschützt werden.