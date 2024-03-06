Welche Auswirkungen hat die Verlängerung der Straßenbahn T13 auf städtische Grünflächen?

Durch die Einfügung der Verlängerung der Straßenbahn T13 werden die Landschaft und die biologische Vielfalt der durchquerten Gebiete, auch in städtischen Gebieten, respektiert:

Die vom Projekt betroffenen Grünflächen werden so weit wie möglich begrünt ;

; Der Straßenbahnbahnsteig wird , wo immer möglich, begrünt;

, wo immer möglich, begrünt; Stellenweise werden bepflanzte und bewachsene Inseln angelegt;

angelegt; Bäume werden neu gepflanzt, um das Baumerbe so weit wie möglich zu erhalten.