Wer führt das Projekt durch? Wer wird für den Betrieb der Straßenbahnverlängerung T13 verantwortlich sein?

Île-de-France Mobilités ist das Projektmanagement für den städtischen Teil der Straßenbahnlinie T13 zwischen dem Süden von Poissy und Achères sowie die Koordination mit den anderen Projektträgern,SNCF Réseau und bis Ende 2023 für SNCF Voyageurs. Sie finanziert auch das rollende Material und den Betrieb der Verlängerung der Straßenbahn T13 zwischen Saint-Germain-en-Laye und Achères.

SNCF Réseau ist Bauherr des Eisenbahnabschnitts zwischen Lisière-Pereire und Saint-Germain-en-Laye und südlich von Poissy sowie der Ingenieurbauwerke, die mit dem betriebenen Schienennetz verbunden sind: Verdunkelungszaun der Rue Adrienne Bolland in Poissy, Schafsprung über die Strecke Paris – Le Havre, Eisenbahnbrücke Achères-Ville RER.

Bis Ende 2023 übernahm SNCF Voyageurs das Projektmanagement für die Vorgänge im Zusammenhang mit den Nebengebäuden des öffentlichen Eisenbahnbereichs, insbesondere für den Bau, die Instandhaltung und die Garage von Rollmaterial. Im Rahmen des Wettbewerbs zwischen den Betreibern des öffentlichen Verkehrs in der Region Ile-de-France wird das von SNCF Voyageurs durchgeführte Projektmanagement von Ile-de-France Mobilités durchgeführt.

Der Staat, die Region Île-de-France und das Departement Yvelines finanzieren die Studien und Arbeiten für die Verlängerung der Straßenbahn T13. Die Studien werden in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Städten und Gemeinden durchgeführt.