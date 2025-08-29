Warum die Eisenbahnbrücken in Poissy entfernen? Und was machen Sie mit den Materialien?

In Poissy werden zwei Eisenbahnbrücken entfernt: die über die Avenue Fernand Lefebvre und die über die Avenue de Versailles.

In der Tat kann der ehemalige Große Eisenbahngürtel in Poissy nicht mehr genutzt werden , da er auf beiden Seiten durch die Verlängerung der Straßenbahn T13 genutzt wird. So wurden die Eisenbahnbrücken, die es stützten, entfernt, mit folgenden Zielen:

- Die Perspektive auf beide Wege zu öffnen

- Freimachung von Platz für bestimmte Entwicklungen (ein kleiner Parkplatz für die Wartung der Straßenbahn im Wald für die Eisenbahnbrücke in der Avenue Lefebvre)

- Einsparung der Wartung veralteter Strukturen

Es ist eine wirtschaftlichere und harmonischere Lösung für die städtische Umwelt.

In Bezug auf die Materialien und um das historische Gedächtnis des Eingangs zur Stadt zu bewahren, werden die Steine der Brücke geborgen und wiederverwendet, um die Zäune der sanierten Bereiche herzustellen. Die Metallteile hingegen gehen an ein Verarbeitungszentrum und dann an ein spezialisiertes Recyclingzentrum für Schrott.