Warum wurden einige Straßen im Wald asphaltiert?

Die Trasse der Verlängerung der Straßenbahn T13 wird teilweise durch den Wald führen, wobei die Vorfahrt des ehemaligen Großen Eisenbahngürtels wiederverwendet wird, um die Umweltauswirkungen zu minimieren. Um das Projekt durchzuführen, war es jedoch notwendig , nur für die Dauer der Arbeiten einen Zugang zur Baustelle einzurichten. Nach Abschluss der Arbeiten werden die betroffenen Straßen in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.