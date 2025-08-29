Warum ist keine Station im Technoparc geplant?

Das Straßenbahnprojekt T13 wird die folgenden 4 Stationen umfassen: Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC und Achères-Ville RER (die Namen der Stationen sind provisorisch). In der Nähe des Technoparc und des Viertels Chêne Feuillu d'Achères ist aus mehreren Gründen keine Station geplant:

-Umweltauflagen : Das Gebiet ist als "Schutzwald" eingestuft, was menschliche Eingriffe einschränkt. Diese Klassifizierung, die nach der öffentlichen Erklärung des Projekts T13 Phase 2 festgelegt wurde, berücksichtigt die aktuelle Konfiguration der Straßenbahn.

- Unzureichende Eisenbahninfrastruktur : Die Strecke ist eingleisig am Rande des Stadtteils Chêne Feuillu geplant, ein Halt würde eine zweigleisige Passage erfordern, was zu einer größeren Rodung führen würde.

- Die Notwendigkeit, Zugänge zu entwickeln : Das Hinzufügen dieser Haltestelle würde aufgrund des erheblichen Höhenunterschieds zwischen der Route des Loges und dem Bahnhof den Bau von Zugangsrampen, Aufzügen und Rolltreppen mit einer erheblichen Grundfläche erfordern. Hinzu kommen die Schaffung von Parkplätzen und Buszufahrten, was die Auswirkungen auf den geschützten Wald erhöht hätte.

- Auswirkungen auf den Betrieb : Die Änderung des Gleisplans würde sich auf die Fahrpläne auswirken, das Parken an Haltestellen verlängern oder die Frequenz während der Hauptverkehrszeiten verringern.

Zwei Alternativen sind vorgesehen : Die Umstrukturierung des Busnetzes wird 2 Jahre vor der Inbetriebnahme in Absprache mit den Städten durchgeführt, um den Einwohnern, die nicht von der Straßenbahn bedient werden, einen besseren Busservice zu bieten. Auch Radverkehrsanlagen könnten unter der Verantwortung der lokalen Behörden mit Unterstützung von Île-de-France Mobilités durchgeführt werden.