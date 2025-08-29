Welche Arbeiten werden an den Brücken im Wald durchgeführt, um den alten Großen Gürtel zu überspannen?

Die Arbeiten betreffen zwei Brücken im Wald von Saint-Germain-en-Laye: zuerst die der Mare aux Boeufs, dann die der Volières. Es geht darum, bestehende alternde Infrastrukturen zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Die neuen Bauwerke werden nicht nur Fußgängern, Radfahrern und Golfern die Überquerung der Bahngleise ermöglichen, sondern auch Übergänge für große Wildtiere umfassen.

Die beiden Brücken werden nie gleichzeitig gesperrt, so dass Sie immer an der einen oder anderen Stelle überqueren können. Die Arbeiten an der Brücke Mare aux Boeufs finden bis Januar 2026 statt, dann ist ab Februar 2026 die Volierenbrücke an der Reihe.