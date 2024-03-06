Wofür wird das städtische Wartungszentrum in Poissy genutzt?

Ein städtisches Wartungszentrum (CdMU) wird in Poissy im Stadtteil San Sebastian während der Verlängerung der Straßenbahn T13 eingerichtet. Das CdMU wird für die Instandhaltung der Straßenbahninfrastruktur eingesetzt, d. h. der Schienen und Ausrüstungen, die sich entlang der Strecke in städtischen Gebieten befinden. Die Lage in der Nähe der Straßenbahnlinie gewährleistet ein schnelles Eingreifen im Falle einer Panne. Erfahren Sie mehr über das Urban Maintenance Center.