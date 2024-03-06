Wird es genügend Züge geben, um die gesamte Straßenbahn T13 (einschließlich der Verlängerung nach Achères) zu bedienen?

24 Züge, darunter 18 Linienzüge, werden benötigt, um das vorgeschlagene Angebot zu gewährleisten.

Im Rahmen der Phase 1 zwischen Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye wurden elf Züge in Betrieb genommen. Für Phase 2 werden 13 zusätzliche Züge benötigt, um einen qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Service zu gewährleisten. Die Anzahl der Züge wird somit ausreichen.