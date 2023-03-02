Poissy - Viertel Saint-Exupéry
- Die Umleitungsarbeiten der Abwassernetze durch die Stadtgemeinschaft Greater Paris Seine et Oise gehen auf Höhe der Rue Saint-Sébastien mit einer Rückkehr zum normalen Autoverkehr zu Ende. Neue Konzessionsbetriebe werden von Enedis bis Oktober entlang der Rue Saint-Sébastien und im Oktober und November am Ende der Rue Adrienne Bolland durchgeführt. Orange und SFR führen ihre Arbeiten bis Ende September pünktlich an den Kreuzungen der Straßen senkrecht zur Rue Adrienne Bolland durch.
- Rue Adrienne Bolland, nach den Erdarbeiten der Böschung zwischen dem Rollweg und den Bahngleisen, ist der Bau einer Stützmauer noch im Gange.
- Am Ende der Adrienne Bolland Street werden die Pavillons auf der Vorfahrt der zukünftigen Straßenbahn am Ende der Sackgasse bis Ende September abgerissen. Die Anwohner werden kontinuierlich informiert, insbesondere über die Methodik zur Minimierung von Auswirkungen, wie z. B. Staubemissionen und Maschinenverkehr.
Live von der Baustelle
